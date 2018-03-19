У Президента розповіли, коли Україна розірве дипвідносини з РФ

“Мабуть, підійде момент, коли нам треба буде розривати ці дипломатичні стосунки (з РФ — ред.). Напевно зараз це ще не є той критичний момент розриву... По наростаючій певний політичний і дипломатичний рух буде відбуватися — не мені приймати це рішення. Я думаю воно буде прийматися при консультаціях з міжнародними партнерами”, — заявила Луценко.

Нагадаємо, депутат від партії “БПП” Іван Винник заявив, що Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею розірвати дипломатичні відносини з Росією.