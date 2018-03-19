У Президента рассказали, когда Украина разорвет дипотношения с РФ

"Видимо, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать эти дипломатические отношения (с РФ - ред.). Наверное сейчас это еще не тот критический момент разрыва ... По нарастающей определенное политическое и дипломатическое движение будет происходить - не мне принимать это решение. Я думаю оно будет приниматься при консультациях с международными партнерами", - заявила Луценко.

Напомним, депутат от партии "БПП" Иван Винник заявил, что Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разорвать дипломатические отношения с Россией.