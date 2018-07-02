У Президента пропонують попередньо схвалити зняття недоторканності уже на поточній сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Представник Президента у парламенті Ірина Луценко пропонує на поточній сесії попередньо схвалити зміни до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Давайте на цій сесії попередньо погодимо ці зміни і на наступній сесії ухвалимо це питання”, - додала депутат.
Вона нагадала, що Конституційний суд визнав відповідний законопроект таким, що відповідає Основному закону.
Луценко також зауважила, що недоторканість пропонується скасувати для нардепів наступного скликання.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України не повинна зволікати з голосуванням змін до Конституції України щодо скасування депутатської недоторканності. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві.