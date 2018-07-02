У Президента предлагают предварительно одобрить снятие неприкосновенности уже на текущей сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко предлагает на текущей сессии предварительно одобрить изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Давайте на этой сессии предварительно согласуем эти изменения и на следующей сессии примем этот вопрос", - добавила депутат.
Она напомнила, что Конституционный суд признал соответствующий законопроект соответствующим Основному закону.
Луценко также отметила, что неприкосновенность предлагается отменить для нардепов следующего созыва.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины не должна тянуть с голосованием изменений в Конституцию Украины относительно отмены депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.