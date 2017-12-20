У Президента немає нових пропозицій щодо закону про реінтеграцію Донбасу - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко не має будь-яких нових пропозицій до законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Про це кореспонденту УНН в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, представник Президента в парламенті Ірина Луценко.
"Є законопроект, який був внесений Президентом України як його особливе бачення щодо реінтеграції Донбасу. Ніяких нових пропозицій з боку Глави держави немає", - повідомила І.Луценко.
Крім того, відповідаючи на уточнююче запитання, представник Президента України в парламенті повідомила, що, швидше за все, 21 грудня законопроект про реінтеграцію Донбасу не буде внесене на розгляд ВР.
"Я не думаю, що він буде внесений завтра (21 грудня - ред). Я думаю, що він буде внесений після Нового року", - резюмувала І.Луценко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 грудня до Верховної Ради України можуть внести на друге читання так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу.