У Президента нет новых предложений по закону о реинтеграции Донбасса - Луценко

“Есть законопроект, который был внесен Президентом Украины как его особенное видение по реинтеграции Донбасса. Никаких новых предложений со стороны главы государства нет”, — сообщила И.Луценко.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, представитель Президента Украины в парламенте сообщила, что, скорее всего, 21 декабря законопроект о реинтеграции Донбасса не будет внесен на рассмотрение ВР.

“Я не думаю, что он будет внесен завтра (21 декабря — ред). Я думаю, что он будет внесен после Нового года”, — резюмировала И.Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря в Верховную Раду Украины могут внести на второе чтение так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса.