У Президента готові міняти процедуру імпічменту вже з новою Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Команда Президента Володимира Зеленського готова вносити зміни до Конституції в частині імпічменту задля спрощення цієї процедури вже при новому складі Верховної Ради, оскільки процес внесення змін до Основного закону займе півтора-два роки. Про це заявив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні прийняття змін до Конституції – це від півтора до двох років діяльності Верховної Ради. Ми готові спростити процедуру імпічменту, але цей законопроект написаний в межах, у рамках і спосіб, які передбачені Конституцією на сьогодні. Але ми готові з новим складом Верховної Ради робити чесні й прозорі правила відкликання всіх – не залежно від того, чи це Президент, чи це депутат", - зазначив Стефанчук.
За його словами, в Україні необхідна окремо законодавчо прописана норма процедури відкликання Президента, тому автори законопроекту в команді Зеленського переписали норми Конституції в закон.
При цьому він додав, що крім того, держава потребує і спрощення процедури відкликання народних депутатів.
Нагадаємо, Президент України подав як невідкладні законопроект щодо імпічменту, а також щодо забезпечення можливості реалізації військовослужбовцями, які виконують завдання щодо відсічі агресії РФ, права вільно обирати народних депутатів.