У Президента анонсували законопроект щодо скасування формули "Роттердам+"

"Адміністрацією Президента було підготовлено законопроект, який в понеділок буде внесений до Верховної Ради. Цей законопроект називається щодо зниження вартості електричної енергії, а саме пропонується, щоби формула Роттердам+ була скасована, а замість неї діяла інша формула. Можна її назвати "Роттердам мінус", - зазначив Герус.



За його словами, проект закону пропонує скасувати додаткову націнку на вартість вугілля, що дорівнює вартості доставки вугілля з Роттердаму до України (8 тис. км) морем, якої по факту не існувало, оскільки з Роттердаму ніхто в Україну вугілля не завозив.



Також законопроект пропонує, щоб у разі, якщо для виробництва електроенергії використовується вугілля гіршої якості, це також впливало на зниження цієї складової в тарифі.



"Ми пропонуємо, що на рівні закону буде затверджено, що ніякого плюса не буде, а буде все прозоро, публічно", - додав він.

Крім того, цей же законопроект пропонує відтермінування на 1 рік запровадження в Україні енергоринку.



Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України отримало економічний звіт фахівців, в якому зазначається, що через безпідставно застосований тариф "Роттердам+" незаконно стягнена сума становить 15 млрд грн.



При запровадженні нового ринку електроенергії приватні монополісти, зокрема вугільні компанії, отримають максимальні пільги.