У прес-центрі АТО підтвердили, що у морзі Донецька перебуває більше 50 тіл бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У морзі Донецька знаходиться 54 тіла бойовиків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.
"Наскільки мені відомо, сьогодні загинуло нібито 54(бойовика - ред.)",- сказав Л.Матюхів, відповідаючи на запитання скільки бойовиків загинуло сьогодні в зоні АТО.
При цьому він підтвердив інформацію, про те, що тіла загиблих знаходяться в морзі міста Донецьк.
Раніше на сторінці у Facebook 72 Гвардійської окремої механізованої бригади було розміщено повідомлення, що у морзі Калінінського району Донецька перебувають тіла близько 60 військовослужбовці РФ.
Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.