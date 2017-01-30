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У прес-центрі АТО підтвердили, що у морзі Донецька перебуває більше 50 тіл бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У морзі Донецька знаходиться 54 тіла бойовиків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

"Наскільки мені відомо, сьогодні загинуло нібито 54(бойовика - ред.)",- сказав Л.Матюхів, відповідаючи на запитання скільки бойовиків загинуло сьогодні в зоні АТО.

При цьому він підтвердив інформацію, про те, що тіла загиблих знаходяться в морзі міста Донецьк.

Раніше на сторінці у Facebook 72 Гвардійської окремої механізованої бригади було розміщено повідомлення, що у морзі Калінінського району Донецька перебувають тіла близько 60 військовослужбовці РФ.

Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

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