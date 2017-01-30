В пресс-центре АТО подтвердили, что в морге Донецка находится более 50 тел боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В морге Донецка находится 54 тела боевиков. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.
"Насколько мне известно, сегодня погибло якобы 54 (боевика - ред.)", - Сказал Л.Матюхин, отвечая на вопрос сколько боевиков погибло сегодня в зоне АТО.
При этом он подтвердил информацию о том, что тела погибших находятся в морге города Донецк.
Ранее на странице в Facebook 72 Гвардейской отдельной механизированной бригады было размещено сообщение, что в морге Калининского района Донецка находятся тела около 60 военнослужащих РФ.
Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.