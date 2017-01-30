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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пресс-центре АТО подтвердили, что в морге Донецка находится более 50 тел боевиков

В пресс-центре АТО подтвердили, что в морге Донецка находится более 50 тел боевиков

Киев • УНН

 • 12100 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В морге Донецка находится 54 тела боевиков. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

"Насколько мне известно, сегодня погибло якобы 54 (боевика - ред.)", - Сказал Л.Матюхин, отвечая на вопрос сколько боевиков погибло сегодня в зоне АТО.

При этом он подтвердил информацию о том, что тела погибших находятся в морге города Донецк.

Ранее на странице в Facebook 72 Гвардейской отдельной механизированной бригады было размещено сообщение, что в морге Калининского района Донецка находятся тела около 60 военнослужащих РФ.

Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

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