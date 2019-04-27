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У православних церквах України почалося пасхальне богослужіння

У православних церквах України почалося пасхальне богослужіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У православних храмах України почалося пасхальне богослужіння. Про це повідомляє УНН.

Пасхальне богослужіння Православної церкви України (ПЦУ) у Софії Київській розпочалося о 23:30. 

"Сьогодні на великодній службі у трапезному храмі Софії Київської (Мала (Тепла) Софія) буде горіти лампада благодатного вогню з Єрусалима. Нагадуємо, що пасхальне богослужіння тут розпочнеться о 23:30. Освячення пасок буде близько 3:30-4:00. Також освятити паски у святій Софії можна буде в недільний день з 6:00 до 12:00", - повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook прес-секретар Православної церкви України Іван Сидор.

Крім того, пасхальні богослужіння відбуваються у Михайлівському і Володимирському соборах ПЦУ у Києві.

Також пасхальне богослужіння після 23:00 почалося у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП).

Нагадаємо, вперше в історії об’єднаної Помісної української православної церкви Благодатний вогонь з Єрусалима було доставлено для вірян нашої Церкви та усіх охочих.

Делегація з 30 осіб, священнослужителів, ветеранів ООС, українських політиків, меценатів, представників влади та громадських діячів з усіх областей України, здійснила візит до Ізраїлю, де після відвідин "храму Гробу Господнього" привезла звідти головний перед великодній атрибут – Благодатний вогонь.

Після цього Святе світло (так цей вогонь називається у грецькій традиції) був доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустрів настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Благодатний вогонь буде знаходитися в соборі, де кожен матиме змогу запалити від нього свічку.

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