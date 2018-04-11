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На заводі на Львівщині зафіксували масове захворювання кором

На заводі на Львівщині зафіксували масове захворювання кором

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. На заводі "Бадер Україна" в селі Кожичі Яворівського району Львівської області зафіксували масове захворювання кором. Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України, передає УНН.

“Захворіло 18 працівників, із яких 13 осіб госпіталізовано в інфекційне відділення центральної райлікарні за місцем проживання. Стан госпіталізованих осіб середньої важкості, у п’яти хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванню, легкий перебіг захворювання”, — повідомили у лабораторному центрі.

Як повідомляв УНН, в одному з ВНЗ Дніпра близько 30 осіб захворіли на кір.

Українські Національні Новини

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