На заводі на Львівщині зафіксували масове захворювання кором
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. На заводі "Бадер Україна" в селі Кожичі Яворівського району Львівської області зафіксували масове захворювання кором. Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України, передає УНН.
“Захворіло 18 працівників, із яких 13 осіб госпіталізовано в інфекційне відділення центральної райлікарні за місцем проживання. Стан госпіталізованих осіб середньої важкості, у п’яти хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванню, легкий перебіг захворювання”, — повідомили у лабораторному центрі.
Як повідомляв УНН, в одному з ВНЗ Дніпра близько 30 осіб захворіли на кір.