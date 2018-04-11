На заводі на Львівщині зафіксували масове захворювання кором

“Захворіло 18 працівників, із яких 13 осіб госпіталізовано в інфекційне відділення центральної райлікарні за місцем проживання. Стан госпіталізованих осіб середньої важкості, у п’яти хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванню, легкий перебіг захворювання”, — повідомили у лабораторному центрі.

Як повідомляв УНН, в одному з ВНЗ Дніпра близько 30 осіб захворіли на кір.