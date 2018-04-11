На заводе во Львовской обласи зафиксировали массовое заболевание корью

“Заболели 18 работников, из которых 13 человек госпитализированы в инфекционное отделение центральной райбольницы по месту жительства. Состояние госпитализированных средней тяжести, у пяти больных, находящихся на амбулаторном лечении, легкое течение заболевания”, — сообщили в лабораторном центре.

Как сообщал УНН, в одном из вузов Днепра около 30 человек заболели корью.