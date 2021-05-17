У поїзді до Одеси прорвало заіржавілу трубу: вагон затопило на кілька сантиметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В одному з вагонів поїзда "Укрзалізниці" сполученням Рахів - Одеса пасажири змушені були їхати в потоках води. В плацкартному вагоні поїзда виник потоп через проржавілу труби. Про це на своїй сторінці в Facebook написав один з пасажирів Андрій Мрига, пише УНН.
Цитата:
"Моделюю ситуацію. Я прямую поїздом 026 Рахів-Одеса, 3 вагон. При різкому поштовху в вагоні лопнула труба, яка прогнила давним давно. Запах нестерпний. Але винним зроблять чергового по вагону, як завжди, тому що це його вагон", - зазначив пасажир.
Деталі
Відзначається, що в зв'язку з інцидентом, пасажирам запропонували переміститися в інший вагон. На проміжній станції в Івано-Франківську його провітрили і висушили.
На кадрах видно, що вагон затопило водою на кілька сантиметрів. Персонал і провідники оперативно намагалися прибирати воду швабрами і віниками.
Очевидець пише, що до персоналу питань немає. Але до сих пір не ясно, чому цей вагон експлуатується.
Реакція від "Укрзалізниці" поки не надходила.
Нагадаємо
8 травня пасажирка поїзда Київ-Миколаїв зняла на відео, як під час дощу зі стелі вагона тече вода. Зазначалося, що потік води був настільки сильний, що пасажирам довелося підставляти відра, які швидко наповнювалися дощовою водою.