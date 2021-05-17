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В поезде в Одессу прорвало заржавевшую трубу: вагон затопило на несколько сантиметров

Киев • УНН

 • 26457 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В одном из вагонов поезда "Укрзализныци" сообщением Рахов - Одесса пассажиры вынуждены были ехать в потоках воды. В плацкартном вагоне поезда возник потоп из-за проржавевшей трубы. Об этом на своей странице в Facebook написал один из пассажиров Андрей Мрыга, пишет УНН.

В поезде в Одессу прорвало заржавевшую трубу: вагон затопило на несколько сантиметров

Цитата:

"Моделирую ситуацию. Я направляюсь поездом 026 Рахов-Одесса, 3 вагон. При резком толчке в вагоне лопнула труба, которая прогнила давным давно. Запах невыносимый. Но виновным сделают дежурного по вагону, как всегда, потому что это его вагон", - отметил пассажир.

Детали

Отмечается, что в связи с инцидентом, пассажирам предложили переместиться в другой вагон. На промежуточной станции в Ивано-Франковске его проветрили и высушили.

На кадрах видно, что вагон затопило водой на несколько сантиметров. Персонал и проводники оперативно пытались убирать воду швабрами и вениками.

Очевидец пишет, что к персоналу вопросов нет. Но до сих пор не ясно, почему этот вагон эксплуатируется.

Реакция от "Укрзализныци" пока не поступала.

Напомним

8 мая пассажирка поезда Киев-Николаев сняла на видео, как во время дождя с потолка вагона течет вода. Отмечалось, что поток воды был настолько силен, что пассажирам пришлось подставлять ведра, которые быстро наполнялись дождевой водой.

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