В поезде в Одессу прорвало заржавевшую трубу: вагон затопило на несколько сантиметров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В одном из вагонов поезда "Укрзализныци" сообщением Рахов - Одесса пассажиры вынуждены были ехать в потоках воды. В плацкартном вагоне поезда возник потоп из-за проржавевшей трубы. Об этом на своей странице в Facebook написал один из пассажиров Андрей Мрыга, пишет УНН.
Цитата:
"Моделирую ситуацию. Я направляюсь поездом 026 Рахов-Одесса, 3 вагон. При резком толчке в вагоне лопнула труба, которая прогнила давным давно. Запах невыносимый. Но виновным сделают дежурного по вагону, как всегда, потому что это его вагон", - отметил пассажир.
Детали
Отмечается, что в связи с инцидентом, пассажирам предложили переместиться в другой вагон. На промежуточной станции в Ивано-Франковске его проветрили и высушили.
На кадрах видно, что вагон затопило водой на несколько сантиметров. Персонал и проводники оперативно пытались убирать воду швабрами и вениками.
Очевидец пишет, что к персоналу вопросов нет. Но до сих пор не ясно, почему этот вагон эксплуатируется.
Реакция от "Укрзализныци" пока не поступала.
Напомним
8 мая пассажирка поезда Киев-Николаев сняла на видео, как во время дождя с потолка вагона течет вода. Отмечалось, что поток воды был настолько силен, что пассажирам пришлось подставлять ведра, которые быстро наполнялись дождевой водой.