У Повітряних силах попередили про виліт стратегічної авіації у рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Повітряних силах ЗСУ у неділю повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області рф, пише УНН.
Цитата
"Зафіксовано виліт Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області рф", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
За даними Генштабу, імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів ворогом по всій території України залишається високою.
Протягом минулої доби ворог завдав 43 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.