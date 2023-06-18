В Воздушных силах предупредили о вылете стратегической авиации в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Воздушных силах ВСУ в воскресенье сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области рф, пишет УНН.
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"Зафиксирован вылет Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ", - говорится в сообщении.
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По данным Генштаба, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов врагом по всей территории Украины остается высокой.
За прошедшие сутки враг нанес 43 авиационных и 4 ракетных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.