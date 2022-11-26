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У Повітряних силах назвали системи і літаки для посилення ППО

У Повітряних силах назвали системи і літаки для посилення ППО

Київ • УНН

 • 957785 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україні, щоб закрити небо, потрібно ще дуже багато систем протиповітряної оборони, також потрібні літаки широкого спектру озброєнь, як F-15, F-16. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

Цитата

"Треба дуже багато. Ці комплекси покликані створити на їхній базі оновлену систему протиповітряної оборони", - зазначив Ігнат у відповідь на запитання, скільки ще потрібно систем Україні, щоб закрити небо, і додав: "На сьогодні основою все ж залишаються ще радянські зразки, такі як "Бук-М1", С-300. NASAMS і IRIS-T, які сьогодні дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто, прикривають повітряний простір, є, на жаль, в обмеженій кількості. Це лише одна установка IRIS-T і дві батареї NASAMS на сьогоднішній день... Ці системи покликані замінити старе озброєння, яке в нас ще залишилося від Радянського Союзу… Також потрібно посилитися такими системами, як Patriot або SAMP-T, які у тому числі, можуть працювати і по балістичних цілях".

Деталі

З його слів, "безумовно, на сьогодні ми залежні від західного озброєння, яке надходить". "Це стосується і артилерійських систем, і техніки, танків зокрема. І, безумовно, нам потрібні літаки. Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливого широкого спектру озброєнь, які мають такі літаки, як F-15, F-16, буде дуже важко..." - зазначив речник ПС ЗСУ.

"Дуже хотілося б мати такий спектр на озброєнні в Повітряних силах, адже він дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме звільнення наших окупованих територій", - зауважив він.

Нагадаємо

Речник Повітряних сил розповів, які саме системи ППО отримує Україна від Заходу.

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