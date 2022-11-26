В Воздушных силах назвали системы и самолеты для усиления ПВО

Цитата

"Надо очень много. Эти комплексы призваны создать на их базе обновленную систему противовоздушной обороны", - отметил Игнат в ответ на вопрос, сколько еще нужно систем Украине, чтобы закрыть небо, и добавил: "На сегодняшний день основой все же остаются еще советские образцы, такие как "Бук-М1", С-300. NASAMS и IRIS-T, которые сегодня очень эффективно работают на линии огня, то есть, прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве. Это только одна установка IRIS-T и две батареи NASAMS на сегодняшний день... Эти системы призваны заменить старое вооружение, которое у нас еще осталось от Советского Союза… Также нужно усилиться такими системами, как Patriot или SAMP-T, которые в том числе могут работать и по баллистическим целям".

Детали

По его словам, "безусловно, на сегодняшний день мы зависимы от поступающего западного вооружения". "Это касается и артиллерийских систем, и техники, танков в частности. И, безусловно, нам нужны самолеты. Без технологических самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, имеющих такие самолеты как F-15, F-16 , будет очень тяжело..." - отметил представитель ВС ВСУ.

"Очень хотелось бы иметь такой спектр на вооружении в Воздушных силах, ведь он позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно освобождение оккупированных территорий", - отметил он.

Напомним

Вещник Воздушных сил рассказал, какие именно системы ПВО получает Украина от Запада.