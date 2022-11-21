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Спикер Воздушных сил рассказал, какие именно системы ПВО получает Украина от Запада

Спикер Воздушных сил рассказал, какие именно системы ПВО получает Украина от Запада

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В настоящее время с помощью западных партнеров мы усиливаем ПВО сухопутных войск. Хотя некоторые из установок аналогичны советским, они имеют современную систему радиолокационной борьбы, эффективно противодействующие враждебным целям. Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Противовоздушная оборона – это еще и ПВО сухопутных войск, которые сегодня усиливается. От Франции вчера поступило две батареи ПВО. Это ПВО небольшого радиуса действия, по характеристикам примерно как советская “Оса” – с дальностью применения до 10 км и 6 км по высоте, но эти системы имеют собственные радары и могут существенно помочь в уничтожении вражеских беспилотников, таких как дроны-камикадзе. Также есть поставки Avenger на базе HMMWV, вооруженные зенитными ракетами Stinger, тоже имеющими систему обнаружения целей и уничтожения их. В плохую видимость или в темное время суток, когда визуально цель выявить трудно, система, имеющая свое радиолокационное обнаружение, направляет ракету точно в цель", – рассказал Игнат.

Также украинское ПВО имеет на вооружении одну установку Iris T. Как отметил Игнат, немецкая промышленность обещает поставить еще дополнительные такие установки, которые создадут одно подразделение. Он сможет прикрыть участок около 100 км.

"Поступил нам комплекс Hawk. Хотя он и морально, и физически устаревший, но способен эффективно отрабатывать по дронам-камикадзе. Если принимать во внимание, наши комплексы ПВО –С-300 и “Бук-М1” – это комплексы 70-х и 80-х годов, которые тоже физически и морально устаревшие. Поэтому все, что предоставляют партнеры, в конце концов, сгодится для того, чтобы защищать Украину", – добавил Игнат.

Напомним

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, если Израиль согласится поставлять Украине вооружение, это будет очень хорошей новостью, потому что он является лидером на рынке оружия.

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