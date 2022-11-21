Речник Повітряних сил розповів, які саме системи ППО отримує Україна від Заходу

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"Протиповітряна оборона – це ще й ППО сухопутних військ, які сьогодні посилюється. Від Франції вчора надійшло дві батареї ППО. Це ППО невеликого радіусу дії, за характеристиками приблизно як радянська “Оса” – з дальністю застосування до 10 км і 6 км по висоті. Але ці системи мають власні радари і можуть суттєво допомогти у знищенні ворожих безпілотників, таких як дрони-камікадзе. Також є поставки Avenger на базі HMMWV, озброєні зенітними ракетами Stinger, що теж мають систему виявлення цілей і знищення їх. В погану видимість чи в темну пору доби, коли візуально ціль виявити важко, система, яка має своє радіолокаційне виявлення, направляє ракету точно в ціль", – розповів Ігнат.

Також українська ППО має на озброєнні одну установку Iris T. Як зазначив Ігнат, німецька промисловість обіцяє поставити ще додаткові такі установок, що створять один підрозділ. Він зможе прикрити ділянку близько 100 км.

"Надійшов нам комплекс Hawk. Хоча він і морально, і фізично застарілий, але здатний ефективно відпрацьовувати по дронах-камікадзе. Якщо брати до уваги, наші комплекси ППО – С-300 та “Бук-М1” – це комплекси 70-х і 80-х років, які теж є фізично і морально застарілими. Тому все, що надають парнери, зрештою, згодиться для того, щоб захищати Україну", – додав Ігнат.

Нагадаємо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння, це буде дуже гарною новиною, тому що він є лідером на ринку зброї.