У потягу “Москва-Одеса” виявили бойовика угрупування “Кальміус”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні вранці в пункті контролю для залізничного сполучення “Конотоп” прикордонники Сумського загону виявили чоловіка, який може бути причетним до діяльності незаконних збройних формувань на сході України. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, викрили даного громадянина під час здійснення прикордонного контролю поїзда сполученням “Москва-Одеса”, оскільки відносно нього була попередня інформація уповноважених державних правоохоронних органів.
Під час проведення фільтраційних заходів попередньо встановлено, що чоловік проходив службу в незаконному збройному формуванні, так званому угрупуванні “Кальміус”, в якості кулеметника.
“Наразі 33-річного громадянина передано співробітникам відповідних правоохоронних органів для проведення подальших перевірок”, — йдеться у повідомленні.
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