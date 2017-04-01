В поезде "Москва-Одесса" обнаружили боевика группировки "Кальмиус"

Как сообщили в пресс-службе, разоблачили данного гражданина при осуществлении пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Одесса", поскольку в отношении него была предварительная информация уполномоченных государственных правоохранительных органов.

Во время проведения фильтрационных мероприятий предварительно установлено, что мужчина проходил службу в незаконном вооруженном формировании, так называемой группировке "Кальмиус", в качестве пулеметчика.

"Сейчас 33-летнего гражданина передано сотрудникам соответствующих правоохранительных органов для проведения дальнейших проверок", - говорится в сообщении.

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