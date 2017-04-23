У потягу "Київ-Хмельницький" знайшли мертвого чоловіка
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Тіло 40-річного чоловіка без ознак життя виявили в одному з вагонів потягу "Київ-Хмельницький". Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції міста.
“Провідник 7 вагону потягу 771 „Київ-Хмельницький“ виявив тіло 40-річного чоловіка без ознак життя”, — повідомили у патрульній поліції.
Також було зазначено, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
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