У потягу "Київ-Хмельницький" знайшли мертвого чоловіка

“Провідник 7 вагону потягу 771 „Київ-Хмельницький“ виявив тіло 40-річного чоловіка без ознак життя”, — повідомили у патрульній поліції.

Також було зазначено, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

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