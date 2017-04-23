В поезде "Киев-Хмельницкий" нашли мертвого мужчину

“Проводник 7 вагона поезда 771 „Киев-Хмельницкий“ обнаружил тело 40-летнего мужчины без признаков жизни”, — сообщили в патрульной полиции.

Также было отмечено, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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