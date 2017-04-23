В поезде "Киев-Хмельницкий" нашли мертвого мужчину
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Тело 40-летнего мужчины без признаков жизни обнаружили в одном из вагонов поезда “Киев-Хмельницкий”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции города.
“Проводник 7 вагона поезда 771 „Киев-Хмельницкий“ обнаружил тело 40-летнего мужчины без признаков жизни”, — сообщили в патрульной полиции.
Также было отмечено, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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