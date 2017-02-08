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У посольстві Німеччини засудили паплюження нардепом фрагменту Берлінської стіни у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У посольстві Федеративної Республіки Німеччина засудили паплюження нардепом Олексієм Гончаренком фрагменту Берлінської стіни у Києві, назвавши цей акт порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, передає УНН з посиланням на прес-службу посольства.

У посольстві Німеччини засудили паплюження нардепом фрагменту Берлінської стіни у Києві

“Посольство Федеративної Республіки Німеччина дуже шкодує у зв’язку з пошкодженням і нівеченням депутатом Гончаренком фрагменту історичного Берлінського муру, розміщеного на території Посольства. Падіння Берлінського муру для всіх європейців, а також і за межами Європи, символізує звільнення від комунізму й радянської гегемонії. Водночас має місце порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні вранці, 8 лютого, нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.

Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.

Нагадаємо, О.Гончаренко розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України наголосили послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю на неприпустимості проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ.

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