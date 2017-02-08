У посольстві Німеччини засудили паплюження нардепом фрагменту Берлінської стіни у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У посольстві Федеративної Республіки Німеччина засудили паплюження нардепом Олексієм Гончаренком фрагменту Берлінської стіни у Києві, назвавши цей акт порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, передає УНН з посиланням на прес-службу посольства.
“Посольство Федеративної Республіки Німеччина дуже шкодує у зв’язку з пошкодженням і нівеченням депутатом Гончаренком фрагменту історичного Берлінського муру, розміщеного на території Посольства. Падіння Берлінського муру для всіх європейців, а також і за межами Європи, символізує звільнення від комунізму й радянської гегемонії. Водночас має місце порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, сьогодні вранці, 8 лютого, нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.
Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.
Нагадаємо, О.Гончаренко розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України наголосили послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю на неприпустимості проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ.