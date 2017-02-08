В посольстве Германии осудили осквернение нардепом фрагмента Берлинской стены в Киеве

"Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, который расположен на территории Посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня утром, 8 февраля, нардеп А.Гончаренко в знак протеста против заявления Э.Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.

Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Напомним, А.Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины отметили послу Германии в Украине Эрнсту Райхелю недопустимость проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.