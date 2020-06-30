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У посольстві Італії повідомили, що передали Україні для подалання наслідків повеней

У посольстві Італії повідомили, що передали Україні для подалання наслідків повеней

Київ • УНН

 • 12592 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. До України з Італії прибув літак з допомогою для подолання наслідків повеней на заході країни, де зокрема, є намети, водозабірні насоси, башти-маяки. Про це повідомив посол Італії у Києві Давіде Ла Чечіліа у своєму мікроблозі у Twitter та пресслужба італійського посольства, передає УНН.

"Італія відповідає на заклик України. Ми працюємо над відправкою матеріалів, необхідних для ліквідації наслідків повені, що спіткала Україну. Перший літак ПС Італії прибув сьогодні о 13:00", - вказав посол.

За даними італійського посольства, рейс організовано Департаментом цивільної оборони країни до аеропорту міста Львова. Він мав на борту намети, водозабірні насоси, башти-маяки та інші матеріали, надані Корпусом національної пожежної команди, італійськими областями, національними організаціями волонтерів цивільної оборони.

"Дружні зв’язки та солідарність, що об’єднують наші країни міцнішають у моменти скрути. Ми дуже вдячні Києву за підтримку, надану нам з направленням групи лікарів та значної кількості дезінфікуючих засобів у самий складний момент надзвичайної санітарної ситуації в Італії. Зараз ми маємо на меті підтримати прагнення України в протистоянні явищам, що так жорстко вразили Захід країни", - продовжив посол, повідомляючи про другий літак та про те, що ця операція входить в межі Європейського механізму цивільної оборони.

Нагадаємо, голова МВС Аваков нагородив лікарів, які повернулися з ураженої коронавірусом Італії.

Раніше через повені у західних регіонах в ЄС заявили про направлення екстреної допомоги в Україну.

відповідає на заклик. Ми працюємо над відправкою матеріалів необхідних для ліквідації наслідків повені, що спіткала Україну. Перший @ItalianAirForce прибув сьогодні о 13:00 Читайте тут https://t.co/r4G97EgxPF pic.twitter.com/8ogr80jsaL

— Davide La Cecilia (@ambdlacecilia) June 30, 2020

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