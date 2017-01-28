У порту Чорноморська виявили контрабанду цигарок у подвійному днищі вантажівки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 січня. УНН. Правоохоронці Одещини виявили в порту Чорноморська вантажне авто із контрабандними цигарками на суму у майже півмільйона грн, які були сховані у подвійному днищі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДПСК Південного регіонального управління.
Сьогодні в пункті пропуску “Іллічівськ-паромна переправа” спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників, співробітників Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Південної митниці та представників СБУ було виявлено вантажний автомобіль з тайником, заповненим тютюновими виробами.
Автомобіль під керуванням 38-річного громадянина України прибув на виїзд з України на теплохід “Грейфсвальд”, сполученням Чорноморськ (Україна) — Батумі (Грузія). Водій вказав, що перевозить вантаж кукурудзи. Проте, на підставі оцінки і аналізу ризиків міжвідомчою групою було прийнято рішення щодо поглибленого догляду транспортного засобу.
В результаті догляду, у напівпричепі було виявлено подвійне дно з вмістом цигарок білоруського виробництва. Всього правоохоронці виявили 34 600 пачок цигарок, сума оцінки яких склала понад 434 тис. грн. Проте, відповідальність за дане правопорушення передбачає й вилучення самого автомобіля — як засобу переміщення контрабанди.