В порту Черноморска обнаружили контрабанду сигарет в двойном днище грузовика
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 января. УНН. Правоохранители Одесской области обнаружили в порту Черноморска грузовое авто с контрабандными сигаретами на сумму почти полмиллиона гривен, которые были спрятаны в двойном днище. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСК Южного регионального управления.
Сегодня в пункте пропуска "Ильичевск-паромная переправа" общей межведомственной группой в составе пограничников, сотрудников Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Южной таможни и представителей СБУ выявили грузовой автомобиль с тайником, заполненным табачными изделиями.
Автомобиль под управлением 38-летнего гражданина Украины прибыл на выезд из Украины на теплоход "Грейфсвальд", сообщением Черноморск (Украина) - Батуми (Грузия). Водитель указал, что перевозит груз кукурузы. Однако, на основании оценки и анализа рисков межведомственной группой было принято решение об углубленном досмотре транспортного средства.
В результате досмотра, в полуприцепе было обнаружено двойное дно с содержанием сигарет белорусского производства. Всего правоохранители обнаружили 34 600 пачек сигарет, сумма оценки которых составила более 434 тыс. грн. Однако, ответственность за данное правонарушение предусматривает и изъятие самого автомобиля - как средства перемещения контрабанды.