У порти окупованого Криму в жовтні зайшли 22 судна-порушники

"В період з 1 жовтня по 1 листопада поточного року зафіксовано заходження 22 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму. Загалом цими суднами здійснено 64 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 суден зайшли під прапором Російської Федерації та три – під прапором Республіки Того.

Нагадаємо, морські порти окупованого Криму – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України та згідно з наказом Міністерства інфраструктури України.

Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів в Криму та Севастополі розглядається як порушення норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема кримінальну.

Як повідомляв УНН, у вересні до закритих портів Криму заходили вантажні судна із РФ, Танзанії та Сьєрра-Леоне.