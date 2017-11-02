В порты оккупированного Крыма в октябре зашли 22 суда-нарушителя

"В период с 1 октября по 1 ноября текущего года зафиксированы заходы 22 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма. Всего этими судами осуществлено 64 заходы в порты Керчи, Севастополя и Феодосии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 судов зашли под флагом Российской Федерации и три - под флагом Республики Того.

Напомним, морские порты оккупированного Крыма - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины и согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы в Крыму и Севастополе рассматривается как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Как сообщал УНН, в сентябре в закрытые порты Крыма заходили грузовые судна с РФ, Танзании и Сьерра-Леоне.