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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62006 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130740 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107908 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110432 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108471 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101207 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105896 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 102748 просмотра

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В порты оккупированного Крыма в октябре зашли 22 суда-нарушителя

В порты оккупированного Крыма в октябре зашли 22 суда-нарушителя

Киев  •  УНН

 • 8917 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В октябре в порты оккупированного Крыма зашли 22 грузовые суда-нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннеперемещенных лиц Украины, передает УНН.

"В период с 1 октября по 1 ноября текущего года зафиксированы заходы 22 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма. Всего этими судами осуществлено 64 заходы в порты Керчи, Севастополя и Феодосии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 судов зашли под флагом Российской Федерации и три - под флагом Республики Того.

Напомним, морские порты оккупированного Крыма - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины и согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы в Крыму и Севастополе рассматривается как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Как сообщал УНН, в сентябре в закрытые порты Крыма заходили грузовые судна с РФ, Танзании и Сьерра-Леоне.

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