У Порошенка назвали ключові питання у співпраці з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Ключовими питаннями співпраці з Міжнародним валютним фондом цього року є прийняття закону про Антикорупційний суд, перевищення дефіциту державного бюджету, а особливо – питання тарифів. Про під час зустрічі з ЄБА повідомив секретар Національної ради реформ, заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків, передає кореспондент УНН.
“Одним із ключових питань цього року є співпраця з Міжнародним валютним фондом. Тут стоїть питання прийняття закону про Антикорупційний суд. Але гостро також стоять питання перевищення дефіциту бюджету минулого року на 1% та питання навколо тарифів”, — зауважив Шимків.
Як уточнив він, питання щодо тарифів — соціальне, але є зобов’язання у меморандумі, не виконані з жовтня 2017 року.
“Ми отримали попередні гроші під зобов’язання це виконати”, — наголосив заступник голови АП.
Як повідомляв УНН, за словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, приведення цін на газ до імпортного паритету є умовою для отримання наступного траншу від МВФ.