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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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У Порошенко назвали ключевые вопросы в сотрудничестве с МВФ

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Ключевыми вопросами сотрудничества с Международным валютным фондом в этом году является принятие закона об Антикоррупционном суде, превышение дефицита государственного бюджета, а особенно - вопрос тарифов. Об этом во время встречи с ЕБА сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает корреспондент УНН.

"Одним из ключевых вопросов этого года является сотрудничество с Международным валютным фондом. Здесь стоит вопрос принятия закона об Антикоррупционном суде. Но остро также стоят вопросы превышение дефицита бюджета в прошлом году на 1% и вопросы вокруг тарифов", - отметил Шимкив.

Как уточнил он, вопрос по тарифам - социальный, но есть обязательства в меморандуме, не выполненные с октября 2017 года.

"Мы получили предварительные деньги под обязательства это выполнить", - подчеркнул замглавы АП.

Как сообщал УНН, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, приведения цен на газ к импортному паритету является условием для получения следующего транша от МВФ.

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