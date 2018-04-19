У Полтаві за хабарництво заарештували заступника мера Миргорода
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Октябрський райсуд Полтави обрав запобіжний захід заступнику голови Миргородської міськради у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави розміром 105 720 грн. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
"18.04.2018 року відбулося судове засідання Октябрського районного суду м. Полтави. Суд розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заступника міського голови Миргородської міської ради", – йдеться в повідомленні.
Заступника мера Миргорода підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора та обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави розміром 105 720 грн.
Нагадаємо, правоохоронці затримали заступника мера Миргорода, який намагався дати хабар майору поліції у розмірі 300 доларів.