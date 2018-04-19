В Полтаве за взяточничество арестовали заместителя мэра Миргорода

"18.04.2018 года состоялось заседание Октябрьского районного суда г. Полтавы. Суд рассмотрел ходатайство прокурора военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя городского головы Миргородского городского совета", - говорится в сообщении.

Заместителя мэра Миргорода подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога размером 105 720 грн.

Напомним, правоохранители задержали заместителя мэра Миргорода, который пытался дать взятку майору полиции в размере 300 долларов.