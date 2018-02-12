У Полтаві виявили несанкціоноване звалище небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Полтаві на території підрозділу Південної залізниці виявлено звалище розбитих газорозрядних ламп. Про це повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, передає УНН.
За даними полтавчан, відходи знаходяться на даній території від 6 до 10 років. Разом з тим, у міськраді переконані, що розбиті лампи взимку не представляють небезпеки для жителів міста.
"На даний час небезпеки ніякої не представляє, так як ртуть випаровується при температурі плюс 18 градусів та вище", - розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Леонов.
Представниками лабораторного центру зроблено забір ґрунту та решток газорозрядних ламп. Результати аналізу будуть відомі через тиждень.
"В залежності від характеру небезпечності відходів будуть прийняті заходи щодо їх утилізації ", - запевнили у міськраді.
Нагадаємо, в Україні відсутня система утилізації небезпечних відходів. Більшість компаній-утилізаторів не відповідають технологічним вимогам та користуються прогалинами у законодавстві для власного збагачення.
Раніше УНН повідомляв, що в грудні минулого року СБУ виявила у Запоріжжі масштабне звалище медичних відходів. Замість утилізації небезпечні відходи зберігалися на складах, провокуючи епідемію в місті.