У Полтаві виграно мільйон гривень у лотерею

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У неділю, 14 жовтня, у державній лотереї “Лото-Забава” виграно 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Відомо, що щасливчик придбав свій виграшний білет № 0124239 у “ЛОТО маркеті” за адресою: вул.Гожулівська, 4.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив новоспеченого багатія приєднатися до закритого “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” . Переможець також може скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.

“Усіма перевагами членства у “КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ „М.С.Л.“ уже скористалася ювілейний 300-й мільйонер — Катерина Білодід та її чоловік Дмитро, які провели незабутній уїк-енд у столиці. Вони стали почесними гостями на ефірі „Лото-Забава“ 14 жовтня 2018 року”, — розповіли у “М.С.Л.”.

Як зазначають в “М.С.Л.”, з початку року це вже 27-й виграш у лотерею “Лото-Забава” сумою від 1 мільйона гривень і більше. Загалом новий переможець став 306-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів “Лото-Забава”.

Наступний розіграш лотереї, на якому буде розіграний перший автомобіль акції “Злови машину на День народження”, відбудеться вже цієї неділі, 21 жовтня, у прямому ефірі одного з телеканалів.

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