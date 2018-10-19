В Полтаве выигран миллион гривен в лотерею

Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0124239 в “Лото маркете” по адресу: ул.Гожулевская, 4.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому “Клубу Миллионеров “М.С.Л.”. Победитель также может воспользоваться VIP-программой — “Два дня из жизни миллионера”, рассчитанной на двух человек.

“Всеми преимуществами членства в “Клубе Миллионеров „М.С.Л.“ уже воспользовалась юбилейный 300-й миллионер — Екатерина Билодид и ее муж Дмитрий, которые провели незабываемый уик-энд в столице. Они стали почетными гостями на эфире „Лото-Забава“ 14 октября 2018 года”, — рассказали в “М.С.Л.”.

Как отмечают в “М.С.Л.”, с начала года это уже 27-й выигрыш в лотерею “Лото-Забава” суммой от 1 миллиона гривен и больше. В целом новый победитель стал 306-м счастливчиком на счетчике миллионеров “Лото-Забава”.

Следующий розыгрыш лотереи, на котором будет разыгран первый автомобиль акции “Поймай машину на день рождения”, состоится уже в это воскресенье, 21 октября, в прямом эфире одного из телеканалов.