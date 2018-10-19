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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 47325 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113815 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121841 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161124 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150377 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139332 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129790 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176510 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118226 просмотра

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В Полтаве выигран миллион гривен в лотерею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В воскресенье, 14 октября, в государственной лотереи "Лото-Забава" выиграли один миллион гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0124239 в “Лото маркете” по адресу: ул.Гожулевская, 4.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому “Клубу Миллионеров “М.С.Л.”. Победитель также может воспользоваться VIP-программой — “Два дня из жизни миллионера”, рассчитанной на двух человек.

“Всеми преимуществами членства в “Клубе Миллионеров „М.С.Л.“ уже воспользовалась юбилейный 300-й миллионер — Екатерина Билодид и ее муж Дмитрий, которые провели незабываемый уик-энд в столице. Они стали почетными гостями на эфире „Лото-Забава“ 14 октября 2018 года”, — рассказали в “М.С.Л.”.

Как отмечают в “М.С.Л.”, с начала года это уже 27-й выигрыш в лотерею “Лото-Забава” суммой от 1 миллиона гривен и больше. В целом новый победитель стал 306-м счастливчиком на счетчике миллионеров “Лото-Забава”.

Следующий розыгрыш лотереи, на котором будет разыгран первый автомобиль акции “Поймай машину на день рождения”, состоится уже в это воскресенье, 21 октября, в прямом эфире одного из телеканалов.

Украинские Национальные Новости

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