У Полтаві обікрали суддю та його матір
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вчора невідомі проникли до помешкання судді одного з судів Полтави та викрали з помешкання кошти та ювелірні прикраси. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію.
Як повідомили у поліції, зловмисники підібрали ключі до замка на вхідних дверях.
З квартири винеси ювелірні прикраси та кошти на суму близько 20 тисяч гривень, які належали судді. Крім того, злочинці викрали 9 тисяч доларів, які належали матері судді – пенсіонерці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ – крадіжка.
Нагадаємо, у Запоріжжі з СІЗО помилково випустили не того чоловіка.