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У Полтаві обікрали суддю та його матір

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вчора невідомі проникли до помешкання судді одного з судів Полтави та викрали з помешкання кошти та ювелірні прикраси. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію.

Як повідомили у поліції, зловмисники підібрали ключі до замка на вхідних дверях.

З квартири винеси ювелірні прикраси та кошти на суму близько 20 тисяч гривень, які належали судді. Крім того, злочинці викрали 9 тисяч доларів, які належали матері судді – пенсіонерці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ – крадіжка.

Нагадаємо, у Запоріжжі з СІЗО помилково випустили не того чоловіка.

Українські Національні Новини

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