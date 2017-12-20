В Полтаве обокрали судью и его мать
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Вчера неизвестные проникли в дом судьи одного из судов Полтавы и похитили из квартиры средства и ювелирные украшения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию.
Как сообщили в полиции, злоумышленники подобрали ключи к замку на входной двери.
Из квартиры вынеси ювелирные украшения и деньги на сумму около 20 тысяч гривен, которые принадлежали судье. Кроме того, преступники похитили 9 тысяч долларов, которые принадлежали матери судьи - пенсионерке.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 УК - кража.
Напомним, в Запорожье из СИЗО ошибочно выпустили не того мужчину.