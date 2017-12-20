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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87562 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100237 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100655 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113700 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102438 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105432 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112347 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117187 просмотра

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В Полтаве обокрали судью и его мать

В Полтаве обокрали судью и его мать

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Вчера неизвестные проникли в дом судьи одного из судов Полтавы и похитили из квартиры средства и ювелирные украшения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию.

Как сообщили в полиции, злоумышленники подобрали ключи к замку на входной двери.

Из квартиры вынеси ювелирные украшения и деньги на сумму около 20 тысяч гривен, которые принадлежали судье. Кроме того, преступники похитили 9 тысяч долларов, которые принадлежали матери судьи - пенсионерке.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 УК - кража.

Напомним, в Запорожье из СИЗО ошибочно выпустили не того мужчину.

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