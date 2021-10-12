У польському хостелі померла українка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У польському хостелі міста Стараховіце померла 51-річна українка. Про це пише УНН з посиланням на Polsat News.
Деталі
Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не врятували. На місці кілька годин працювали поліцейські під наглядом прокуратури.
Окружна прокуратура у Стараховицях поки не надала детальної інформації. Тіло жінки вилучили для розтину.
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“Не виключено, що хтось може бути причетний до смерті жінки. У цій справі буде проведено розслідування, яке дасть відповідь на це питання”,- заявив речник міської поліції Стараховіце Павел Кусяк.
Нагадаємо
У Польщі помер українець, за повідомленнями – після побиття поліцейськими.