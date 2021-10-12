В польском хостеле умерла украинка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В польском хостеле города Стараховице умерла 51-летняя украинка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Polsat News.
Детали
Экипаж службы скорой помощи выехал на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры.
Окружная прокуратура в Стараховице пока не предоставила дополнительной информации. Тело женщины изъяли для вскрытия.
Цитата
"Не исключено, что кто-то может быть причастен к смерти женщины. В этом деле будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос ", - заявил представитель городской полиции Стараховице Павел Кусяк.
Напомним
В Польше умер украинец, по сообщениям - после избиения полицейскими.