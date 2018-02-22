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У Польщі з’явиться пам’ятник українському “пароху Майданека”

У Польщі з’явиться пам’ятник українському “пароху Майданека”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Пам’ятник блаженному священномученику Омелянові Ковчу, якого ще називають “парохом Майданека” з’явиться на проспекті Мучеників Майданека поруч з Музеєм концтабору Майданек у польському місті Люблін. На це одноголосно дала згоду Рада міста під час сесійного засідання у четвер 22 лютого 2018 року, передає УНН із посиланням на прес-центр Центру досліджень визвольного руху.

“...рішення Ради міста є важливим символічним жестом, значення якого виходить далеко поза межі Любліна. Будівництво пам’ятника отцю Ковчу — це й знак вшанування пам’яті усіх жертв нацизму та важливий крок для об’єднання зусиль українського та польського народів проти новітньої загрози для Європи і світу, яку несе сучасний кремлівський авторитарний шовінізм”, — наголосив Голова Комітету із вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник.

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У прес-центрі зазначили, що окрім Івана Васюника участь у засіданні Ради взяли: Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, отець-митрат УГКЦ в Любліні Стефан Батрух, автори проекту: скульптор Олександр Дяченко та архітектор Марта Дяченко, виконавчий секретар комітету з питань будівництва пам’ятника Орест Чебеняк.

У резолюції сесії сказано, що постать отця Ковча є “символом поєднання та примирення людей”. Омелян Ковч був українським греко-католицьким священиком, що загинув в 1944 році у концтаборі Майданек у віці 60 років.

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Нагадаємо, що 9 березня 2016 року відбувся візит Отця та Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійшого Святослава (Шевчука) та Івана Васюника, Голови Комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча, під час якого були досягнуті домовленості з владою Любліна щодо початку процесу підготовки та будівництва пам’ятника.

Кошти на пам’ятник планується отримати від пожертв приватних осіб та організацій.

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