В Польше появится памятник украинскому "пароху Майданека"

"... решение Совета города является важным символическим жестом, значение которого выходит далеко за пределы Люблина. Строительство памятника отцу Ковчу - это и знак памяти всех жертв нацизма и важный шаг для объединения усилий украинского и польского народов против новой угрозы для Европы и мира, которую несет современный кремлевский авторитарный шовинизм", - отметил Председатель Комитета по памяти Блаженного Священномученика Омеляна Ковча Иван Васюник.

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В пресс-центре отметили, что кроме Ивана Васюника участие в заседании Совета приняли: Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, отец-митрат УГКЦ в Люблине Стефан Батрух, авторы проекта: скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко, исполнительный секретарь комитета по вопросам строительства памятника Орест Чебеняк.

В резолюции сессии сказано, что фигура отца Ковча является "символом объединения и примирения людей". Омелян Ковч был украинским греко-католическим священником, который погиб в 1944 году в концлагере Майданек в возрасте 60 лет.

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Напомним, что 9 марта 2016 года состоялся визит Отца и Главы Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава (Шевчука) и Ивана Васюника, председателя Комитета по памяти блаженного священномученика Омеляна Ковча, во время которого были достигнуты договоренности с властью Люблина о начале процесса подготовки и строительства памятника.

Средства на памятник планируется получить от пожертвований частных лиц и организаций.