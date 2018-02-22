В Польше появится памятник украинскому "пароху Майданека"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63279 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77492 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80178 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107389 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104556 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111535 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117086 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122795 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134314 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Польше появится памятник украинскому "пароху Майданека"

В Польше появится памятник украинскому "пароху Майданека"

Киев  •  УНН

 • 13098 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Памятник блаженному священномученику Омеляну Ковчу, которого еще называют "священником Майданека" появится на проспекте Мучеников Майданека рядом с Музеем концлагеря Майданек в польском городе Люблин. На это единогласно дал согласие Совет города во время сессионного заседания в четверг 22 февраля 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Центра исследований освободительного движения.

"... решение Совета города является важным символическим жестом, значение которого выходит далеко за пределы Люблина. Строительство памятника отцу Ковчу - это и знак памяти всех жертв нацизма и важный шаг для объединения усилий украинского и польского народов против новой угрозы для Европы и мира, которую несет современный кремлевский авторитарный шовинизм", - отметил Председатель Комитета по памяти Блаженного Священномученика Омеляна Ковча Иван Васюник.

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В пресс-центре отметили, что кроме Ивана Васюника участие в заседании Совета приняли: Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, отец-митрат УГКЦ в Люблине Стефан Батрух, авторы проекта: скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко, исполнительный секретарь комитета по вопросам строительства памятника Орест Чебеняк.

В резолюции сессии сказано, что фигура отца Ковча является "символом объединения и примирения людей". Омелян Ковч был украинским греко-католическим священником, который погиб в 1944 году в концлагере Майданек в возрасте 60 лет.

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Напомним, что 9 марта 2016 года состоялся визит Отца и Главы Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава (Шевчука) и Ивана Васюника, председателя Комитета по памяти блаженного священномученика Омеляна Ковча, во время которого были достигнуты договоренности с властью Люблина о начале процесса подготовки и строительства памятника.

Средства на памятник планируется получить от пожертвований частных лиц и организаций.

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