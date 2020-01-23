У Польщі зростає нетерпимість до українців - звіт Ради Європи

Як наголошується в доповіді, Консультативний комітет з Рамкової конвенції про захист національних меншин наголосив на значному прогресі Польщі в інтеграції спільноти ромів в період з 2014 по 2020 роки. При цьому відзначили особливу інтеграцію в галузі освіти.

У документі вказано, що: “Однак правова база, яка захищає права національних меншин в період моніторингу, в значній мірі не змінилася. На жаль, не було досягнуто ніякого прогресу з приводу неодноразових прохань про визнання сілезців етнічною меншиною або сілезької мови регіональною мовою”.

Крім того, в Раді Європи акцентували на тому, що не дивлячись на істотне заниження відповідної звітності, статистика показує наочну тенденцію до зростання числа висловлювань на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих ненавистю. “Причому найбільш вразливою групою є мусульмани, а також єврейська меншина, цигани і все частіше українці”, — йдеться в доповіді.

Додамо, що у польському університеті восени відсторонили студентку через ксенофобію щодо українки.