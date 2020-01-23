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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше растет нетерпимость к украинцам - отчет Совета Европы

Киев • УНН

 • 51109 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Совет Европы обратила внимание Польши на атмосферу нетерпимости, расизма и ксенофобии в стране в отношении к украинцам, передает УНН со ссылкой на опубликованный документ “О защите национальных меньшинств в Польше”.

В Польше растет нетерпимость к украинцам - отчет Совета Европы

Как отмечается в докладе, Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств подчеркнул значительный прогресс Польши в интеграции сообщества ромов в период с 2014 по 2020 годы. При этом отметили особую интеграцию в области образования.

В документе указано, что: “Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком”.

Кроме того, в Совете Европы акцентировали то, что несмотря на существенное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает наглядную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, которые мотивированы ненавистью. “Причем самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы”, — говорится в докладе.

Добавим, что в польском университете осенью отстранили студентку из-за ксенофобии касательно украинки.

Украинские Национальные Новости

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