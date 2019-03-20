У Польщі знайшли сліди поселення древніх римлян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Тухольських борах Польщі виявили унікальну для Європи знахідку - сліди цілого поселення епохи римського правління. Про це повідомляє Польське Радіо, передає УНН.
Тухольські бори - це один з найвідоміших в археологічному плані районів Польщі. В останні роки ця місцевість була під пильною увагою вчених. Спочатку вони провели лазерне сканування Вдецкого регіонального ландшафтного парку. Однак перші знімки нічого не показали. Потім вчені приступили до аналізу зразків ґрунту, який, як виявилося, приховував у собі пилок жита. Це стало першим свідченням діяльності людини на лісистій території, якою є парк сьогодні. На даному етапі археологам вдалося значно звузити область пошуку до району одного села.
Після проведення розкопок вчені виявили стародавню могилу. Подальші аналізи підтвердили, що це елемент давнього поселення - житлового комплексу з економічною інфраструктурою.
"Мова не йде про один будинок або частину поселення. У нас тут ціле селище зі своєю економічною інфраструктурою у вигляді полів або пасовищ, де всі елементи датовані одним історичним періодом. Це унікальна знахідка!", - повідомили в Інституті археології Університету Миколи Коперника в Торуні.
Це поселення займало величезну територію розміром близько 3 тис. квадратних кілометрів. Воно знаходилося на території Вдецкого регіонального ландшафтного парку, а якщо бути точніше, то в гміні Осі.
Зазначається, що для аналізу території площею 170 га археологам потрібні відповідні дозволи та фінансові кошти.
Нагадаємо, археологи виявили в Польщі майстерню епохи неандертальців.