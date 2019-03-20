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В Польше нашли следы поселения древних римлян

Киев • УНН

 • 9229 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Тухольских борах Польши обнаружили уникальную для Европы находку - следы целого поселения эпохи римского правления. Об этом сообщает Польское Радио, передаёт УНН.

В Польше нашли следы поселения древних римлян

Тухольские боры – это один из самых известных в археологическом плане районов Польши. В последние годы эта местность была под пристальным вниманием ученых. Вначале они провели лазерное сканирование Вдецкого регионального ландшафтного парка. Однако первые снимки ничего не показали. Затем ученые приступили к анализу образцов почвы, которая, как оказалось, скрывала в себе пыльцу ржи. Это стало первым свидетельством деятельности человека на лесистой территории, которой является парк сегодня. На данном этапе археологам удалось значительно сузить область поиска до района одной деревни.

После проведения раскопок ученые обнаружили древнюю могилу. Дальнейшие анализы подтвердили, что это элемент древнего поселения - жилого комплекса с экономической инфраструктурой.

"Речь не идет об одном доме или части поселения. У нас здесь целый поселок со своей экономической инфраструктурой в виде полей или пастбищ, где все элементы датированы одним историческим периодом. Это уникальная находка!", – сообщили в Институте археологии Университета Николая Коперника в Торуни.

Это поселение занимало огромную территорию размером около 3 тыс. квадратных километров. Оно находилось на территории Вдецкого регионального ландшафтного парка, а если быть точнее, то в гмине Осе.

Отмечается, что для анализа территории площадью 170 га археологам нужны соответствующие разрешения и финансовые средства.

Напомним, археологи обнаружили в Польше мастерскую эпохи неандертальцев.

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