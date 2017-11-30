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У Польщі завершились військові навчання "Борсук-2017"

У Польщі завершились військові навчання "Борсук-2017"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Польщі біля місцевості Свєнтошув закінчились найбільші за останній час військові навчання "Борсук-2017", передає УНН з посиланням на Польське радіо.

У навчаннях взяли участь приблизно три тисячі солдатів — з 11-ї Любуської бронетанкової кавалерійської дивізії та підрозділи американської 2-ї танкової бригади бойової групи, що дислокується в Жагані. Також було застосовано 600 транспортних засобів.

Як зазначається, на полігоні вперше можна було побачити самохідну артилерійську установку з гарматою-гаубицею “Краб” і самохідний міномет “Рак”.

За словами міністра національної оборони Польщі Антоні Мацєревича, військові вправлялися у здійсненні контратаки, що є необхідним маневром у ситуації загрози і захоплення частини польської території ворогом.

Маневри “Борсук-17” тривали від понеділка.

Як повідомляв УНН, масштабні навчання бойових вертольотів відбулись на Рівненщині.

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