У Польщі завершились військові навчання "Борсук-2017"

У навчаннях взяли участь приблизно три тисячі солдатів — з 11-ї Любуської бронетанкової кавалерійської дивізії та підрозділи американської 2-ї танкової бригади бойової групи, що дислокується в Жагані. Також було застосовано 600 транспортних засобів.

Як зазначається, на полігоні вперше можна було побачити самохідну артилерійську установку з гарматою-гаубицею “Краб” і самохідний міномет “Рак”.

За словами міністра національної оборони Польщі Антоні Мацєревича, військові вправлялися у здійсненні контратаки, що є необхідним маневром у ситуації загрози і захоплення частини польської території ворогом.

Маневри “Борсук-17” тривали від понеділка.

Як повідомляв УНН, масштабні навчання бойових вертольотів відбулись на Рівненщині.